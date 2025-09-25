DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.353 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Coinbase im Blick

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 305,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
260,10 EUR -3,10 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 305,70 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 304,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,58 USD. Zuletzt wechselten 368.214 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 31,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

