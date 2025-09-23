Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Coinbase im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 306,00 USD.

Die Coinbase-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 306,00 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,40 USD nach. Mit einem Wert von 314,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.500.201 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 31,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,40 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

