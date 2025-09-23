Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 308,89 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 308,89 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 305,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 314,25 USD. Bisher wurden heute 550.449 Coinbase-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 444,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 30,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,84 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,74 USD fest.

