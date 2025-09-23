Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,41 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 20:07 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 327,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 323,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 749.692 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 27,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX