Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,41 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 20:07 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 327,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 323,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 749.692 Coinbase-Aktien umgesetzt.
Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 27,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX
Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coinbase
Analysen zu Coinbase
Keine Analysen gefunden.