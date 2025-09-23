DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.131 -0,4%Nas22.496 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienkurs im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend gesucht

24.09.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
275,65 EUR 5,65 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 20:07 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 327,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 323,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 749.692 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 27,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung