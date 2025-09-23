Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag auf grünem Terrain

Coinbase im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 322,35 USD.

Das Papier von Coinbase legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 322,35 USD. Bei 324,89 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 323,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 253.305 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,77 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

