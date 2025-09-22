Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Coinbase am Abend auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 322,06 USD.

Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 3,0 Prozent auf 322,06 USD nach. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 321,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,80 USD. Bisher wurden heute 1.018.361 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 55,73 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,74 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

