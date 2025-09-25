DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.312 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Kurs der Coinbase

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagabend mit Kursplus

26.09.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagabend mit Kursplus

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 312,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
265,35 EUR 2,15 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 312,54 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 314,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 308,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 984.379 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,25 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 119,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,74 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

