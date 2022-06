Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,73 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 21.06.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 50,85 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,48 EUR. Bei 51,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 10.329 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. 84,03 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,50 EUR am 12.05.2022. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 28,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 3,05 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.166,44 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.801,11 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,546 USD je Aktie ausweisen dürften.

