Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 32,31 EUR

-0,95% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 32,31 EUR. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,31 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 32,31 EUR. Zuletzt wechselten 286 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 246,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 86,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 31,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 590,34 USD – eine Minderung von 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.311,91 USD eingefahren.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,717 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Hochstaplerin Anna Sorokin schießt gegen Ex-FTX-Chef: "Heuchlerischer Müll"

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Betrug oder Missmanagement? FTX-Gründer unter massivem Beschuss - So könnte der Pleite-Gründer einer Strafe entgehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com