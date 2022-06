Coinbase Aktie News: Coinbase legt am Freitagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,21 EUR

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 56,21 EUR. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 56,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,21 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,00 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 82,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 40,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,53 Prozent.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,24 Prozent auf 1.166,44 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.801,11 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,626 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com