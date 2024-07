Coinbase Aktie News: Bullen treiben Coinbase am Freitagnachmittag an

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,2 Prozent auf 248,26 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,2 Prozent im Plus bei 248,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 248,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,95 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.131 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 71,95 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,84 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 201,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2024 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Bitcoin klettert deutlich über 63.000 Dollar - Coinbase, MicroStrategy & Co. profitieren

Bitcoin, Ethereum & Co.: Deutschland und USA transferieren massive Krypto-Bestände

MicroStrategy-, Robinhood- und Coinbase-Aktien fallen: Bitcoin-Absturz belastet