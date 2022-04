Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coinbase 120,24 EUR

Das Papier von Coinbase konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 120,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 120,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.447 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 318,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 62,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2022 bei 118,00 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 1,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 24.02.2022 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 327,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 585,10 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.498,46 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2022 erfolgen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Coinbase möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 1,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

