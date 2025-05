Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 259,50 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 259,50 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 255,59 USD. Bei 265,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 503.252 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 45,05 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 4,84 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,01 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Coinbase-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,43 USD je Coinbase-Aktie.

