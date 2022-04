Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Freitagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 115,00 EUR

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 121,40 EUR zu. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,40 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,62 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.700 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,00 EUR. Gewinne von 61,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 109,96 EUR fiel das Papier am 28.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 10,40 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 24.02.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 327,01 Prozent auf 2.498,46 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 585,10 USD in den Büchern gestanden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Coinbase.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

