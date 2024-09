Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Nachmittag nach

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,8 Prozent auf 181,99 USD ab.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 181,99 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 180,00 USD. Mit einem Wert von 184,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 882.185 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 70,43 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 61,30 Prozent sinken.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 707,91 Mio. USD umgesetzt.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Aktie aus.

