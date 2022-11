Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 42,65 EUR

Die Coinbase-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 42,93 EUR. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 43,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,25 EUR. Zuletzt wechselten 6.129 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,00 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. 85,25 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 03.11.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.311,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,737 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

