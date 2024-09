Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Einbußen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,31 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,31 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,30 EUR ab. Bei 13,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 102.332 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.05.2024 auf bis zu 15,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,41 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

