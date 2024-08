Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 13,08 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 13,08 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 12,82 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 12,94 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.109.413 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,03 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,547 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,08 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX fällt zurück

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag