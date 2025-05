Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Commerzbank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,28 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,28 EUR. Bei 24,43 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 23,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,30 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.569.174 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,34 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,48 Mrd. EUR – ein Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2025 aus.

