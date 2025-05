Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 25,73 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 25,73 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,54 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.709.694 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,23 EUR. 1,94 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 52,91 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,868 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

