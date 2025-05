Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,07 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,07 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 25,97 EUR ein. Bei 26,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 154.574 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,53 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,868 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Commerzbank-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UniCredit-Aktie profitiert: Höchster Quartalsgewinn ihrer Geschichte - Commerzbank im Blick