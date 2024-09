Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,76 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 12,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 12,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.340 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 24,07 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,47 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,517 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,41 EUR.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

