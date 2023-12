Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 11,47 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,46 EUR. Bisher wurden heute 3.805.532 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,63 EUR. Dieser Wert wurde am 15.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 33,48 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,47 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.422,00 EUR umsetzen können.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

