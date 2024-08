Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 12,67 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 12,67 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 12,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.879.833 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 19,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,96 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,547 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,08 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels