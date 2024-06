Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 14,65 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 14,65 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 14,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.048.821 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 8,02 Prozent wieder erreichen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 37,72 Prozent sinken.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 4,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

