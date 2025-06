Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 27,88 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 27,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.148.606 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,11 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,12 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 130,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,885 EUR je Commerzbank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,15 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

