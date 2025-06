Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag in Rot

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 27,07 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 27,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 27,07 EUR. Mit einem Wert von 27,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278.050 Commerzbank-Aktien.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,885 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

