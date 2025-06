Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 27,61 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 27,61 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 243.961 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,19 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 2,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,12 EUR am 10.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,12 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,885 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,25 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

