Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 27,75 EUR abwärts.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 27,34 EUR. Bei 27,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.260.598 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 28,19 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,59 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 129,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,885 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Commerzbank-Aktie.

