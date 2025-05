Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 25,93 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 25,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.097.719 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,23 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 114,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,868 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,25 EUR.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie verdient. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2025 aus.

