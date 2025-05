Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag kaum verändert

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,03 EUR.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,03 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 26,11 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 25,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.821 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,868 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,03 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UniCredit-Aktie profitiert: Höchster Quartalsgewinn ihrer Geschichte - Commerzbank im Blick

Commerzbank-Aktie gefragt: Deutlicher Anstieg der Erträge - Erwartungen übertroffen