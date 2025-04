Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag schwächer

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,03 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 23,03 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 22,88 EUR. Bei 23,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 782.569 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 25,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 8,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 47,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,841 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,53 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,02 Prozent auf 6,48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

