Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 13,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 13,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,85 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 89.291 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. 14,01 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 34,27 Prozent sinken.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,18 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

