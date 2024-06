Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 14,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,24 EUR. Bei 14,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.369.127 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 11,48 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 9,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 55,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Mrd. EUR – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

