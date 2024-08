Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag schwächer

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 12,59 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 12,59 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 12,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.590.313 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 20,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 9,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 37,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,41 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

