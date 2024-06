Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag gesucht

Commerzbank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 14,14 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,14 EUR. Bei 14,21 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.475.300 Stück.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 54,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

