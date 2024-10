Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Commerzbank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,30 EUR.

Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 16,36 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 15,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.323.268 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 16,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 4,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,513 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,86 EUR.

Am 07.08.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

