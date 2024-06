Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 14,11 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,11 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,11 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,33 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 715.656 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 35,34 Prozent wieder erreichen.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,03 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 4,80 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

