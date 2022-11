Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,93 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 7,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.186.006 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 17,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 52,71 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,44 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 2.422,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

