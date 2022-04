Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,32 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,20 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 6,26 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 6,19 EUR. Bei 6,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.390 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 34,83 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,01 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 17.02.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.099,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Commerzbank die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

