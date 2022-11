Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,00 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 8,01 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 7,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 984.449 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 15,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,17 EUR). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 55,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,44 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.422,00 EUR – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Commerzbank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie tiefer: Fünfte Streikwelle bei der Commerzbank-Tochter ComTS hat begonnen

Commerzbank-Aktie steigt: Wohl nach Hauptversammlung neuer Commerzbank-Aufsichtsrat

Commerzbank-Aktie steigt: Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com