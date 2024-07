Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,94 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 58,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 58,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.788 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 24,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 51,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,56 EUR aus.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

