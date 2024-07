Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 59,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 59,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 58,78 EUR. Bei 59,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.118 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,79 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,21 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,79 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Am 06.08.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

