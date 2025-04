Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 63,82 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,82 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 63,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 91.384 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 76,89 EUR.

Am 04.03.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je Aktie aus.

