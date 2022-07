Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 3,2 Prozent auf 68,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 68,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 194.212 Stück.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,15 EUR je Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.258,90 EUR gelegen.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Continental