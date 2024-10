Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Freitagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 59,22 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 59,22 EUR. Bei 59,22 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.219 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 24,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 11.09.2024. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 13,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

