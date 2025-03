Continental Aktie News: Continental am Vormittag freundlich

Continental im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 71,04 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 71,04 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,74 EUR aus. Bei 71,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.787 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR. 2,70 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 39,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 04.03.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,19 EUR je Continental-Aktie.

