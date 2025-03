Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Continental

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 71,20 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 71,20 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 71,94 EUR. Bei 71,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.875 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 72,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 2,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 28,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,11 EUR.

Continental gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

