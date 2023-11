Continental Aktie News: Continental am Nachmittag leichter

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 69,80 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 69,80 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,62 EUR ab. Bei 70,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 141.919 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 13,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,30 EUR ab. Abschläge von 22,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 76,89 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,59 EUR je Aktie aus.

