Continental Aktie News: Continental verliert am Mittwochmittag

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 63,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.716 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,51 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,20 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.278,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.283,20 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,47 EUR je Aktie belaufen.

